Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı

"Kırık Kanatlar", "Hatırla Sevgili" ve "Gönülçelen" gibi yapımlarla tanınan Cansel Elçin, 2020 yılında oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi. Son olarak Prens dizisinde Karen karakterine hayat veren Bayat ile mutlu evliliğini sürdüren oyuncu, 31 Ocak 2025'te ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.