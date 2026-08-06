CANLI YAYIN

Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğulları Atlas, bahçede oynadığı anlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Toprakla oynayan minik Atlas'ın ardından süpürgeyle temizlik yapması takipçilerini gülümsetti.

Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı 1

"Kırık Kanatlar", "Hatırla Sevgili" ve "Gönülçelen" gibi yapımlarla tanınan Cansel Elçin, 2020 yılında oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi. Son olarak Prens dizisinde Karen karakterine hayat veren Bayat ile mutlu evliliğini sürdüren oyuncu, 31 Ocak 2025'te ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı 2

Atlas adını verdikleri oğullarıyla aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları samimi paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı 3

ÖNCE TOPRAKLA OYNADI, SONRA SÜPÜRGEYİ ELİNE ALDI

Cansel Elçin'in son paylaştığı görüntülerde minik Atlas'ın akülü arabasına toprak doldurarak bahçede oyun oynadığı görüldü. Oyununu tamamlayan Atlas'ın daha sonra eline süpürge alarak etrafı temizlemeye çalışması izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı 4

TAKİPÇİLERİNDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Takipçiler, "Maşallah", "Çok alemsin Atlas" ve "Çok yakışıklı olacak" ifadeleriyle minik Atlas'a sevgilerini dile getirdi.

Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı 5

Doğal halleriyle dikkat çeken minik Atlas'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Önceki Galeri
Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti
Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti
Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi
Sonraki Galeri
Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin