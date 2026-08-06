Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı
Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğulları Atlas, bahçede oynadığı anlarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Toprakla oynayan minik Atlas'ın ardından süpürgeyle temizlik yapması takipçilerini gülümsetti.
"Kırık Kanatlar", "Hatırla Sevgili" ve "Gönülçelen" gibi yapımlarla tanınan Cansel Elçin, 2020 yılında oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi. Son olarak Prens dizisinde Karen karakterine hayat veren Bayat ile mutlu evliliğini sürdüren oyuncu, 31 Ocak 2025'te ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.
Atlas adını verdikleri oğullarıyla aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları samimi paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.
ÖNCE TOPRAKLA OYNADI, SONRA SÜPÜRGEYİ ELİNE ALDI
Cansel Elçin'in son paylaştığı görüntülerde minik Atlas'ın akülü arabasına toprak doldurarak bahçede oyun oynadığı görüldü. Oyununu tamamlayan Atlas'ın daha sonra eline süpürge alarak etrafı temizlemeye çalışması izleyenlerin yüzünü güldürdü.
TAKİPÇİLERİNDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR
Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Takipçiler, "Maşallah", "Çok alemsin Atlas" ve "Çok yakışıklı olacak" ifadeleriyle minik Atlas'a sevgilerini dile getirdi.
Doğal halleriyle dikkat çeken minik Atlas'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.