Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi

Survivor 2026'da finale kadar yükselen Nagihan Karadere, katıldığı YouTube programında yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonları ve Survivor'da yaşadığı sakatlığı anlattı.

Survivor 2026 sezonunun şampiyonu Mert Nobre olurken, yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Karadere, yarışmanın ardından yaşadığı fiziksel değişim nedeniyle estetik operasyon yaptırdığını anlattı.

SURVİVOR'DAN DÖNÜNDE FARK ETTİ İlk etapta estetik yaptırmayı düşünmediğini belirten Karadere, Survivor'da verdiği kiloların ardından yüzündeki değişimi fark ettiğini söyledi. Cilt bakımı, dolgu ve botoks için doktora başvurduğunu ifade eden ünlü sporcu, yapılan değerlendirme sonrasında göz kapağı ameliyatı ve çeşitli estetik işlemler yaptırmaya karar verdiğini anlattı.

ESTETİK İTİRAFI GÜLDÜRDÜ Yarışmadan döner dönmez geçirdiği göz kapağı ve yüz askılama operasyonunun detaylarını paylaşan Karadere, doktoruyla arasında geçen diyaloğu da esprili bir dille aktardı. Doktorunun ilk muayenede, "Ufak bir yüz askılama ve göz kapağı ameliyatıyla bu işi çözeriz" dediğini belirten Karadere, işleri nedeniyle operasyonu ertelemek istediğini söyledi. Bunun üzerine doktorunun, "Bugün yaptırırsan yaptır, yoksa beni bir daha bulamazsın" dediğini ifade eden Karadere, işlemlerin maliyetini öğrendiğinde şaşırdığını dile getirdi.

750 BİN TL'LİK İŞLEMİ DOKTORU HEDİYE ETTİ Estetik operasyonların yaklaşık 750 bin TL tuttuğunu söyleyen Karadere, doktorunun kendisine bu işlemleri hediye ettiğini açıkladı.