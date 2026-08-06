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Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Survivor 2026'da finale kadar yükselen Nagihan Karadere, katıldığı YouTube programında yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonları ve Survivor'da yaşadığı sakatlığı anlattı.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 1

Survivor 2026 sezonunun şampiyonu Mert Nobre olurken, yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Karadere, yarışmanın ardından yaşadığı fiziksel değişim nedeniyle estetik operasyon yaptırdığını anlattı.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 2

SURVİVOR'DAN DÖNÜNDE FARK ETTİ

İlk etapta estetik yaptırmayı düşünmediğini belirten Karadere, Survivor'da verdiği kiloların ardından yüzündeki değişimi fark ettiğini söyledi. Cilt bakımı, dolgu ve botoks için doktora başvurduğunu ifade eden ünlü sporcu, yapılan değerlendirme sonrasında göz kapağı ameliyatı ve çeşitli estetik işlemler yaptırmaya karar verdiğini anlattı.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 3

ESTETİK İTİRAFI GÜLDÜRDÜ

Yarışmadan döner dönmez geçirdiği göz kapağı ve yüz askılama operasyonunun detaylarını paylaşan Karadere, doktoruyla arasında geçen diyaloğu da esprili bir dille aktardı.

Doktorunun ilk muayenede, "Ufak bir yüz askılama ve göz kapağı ameliyatıyla bu işi çözeriz" dediğini belirten Karadere, işleri nedeniyle operasyonu ertelemek istediğini söyledi.

Bunun üzerine doktorunun, "Bugün yaptırırsan yaptır, yoksa beni bir daha bulamazsın" dediğini ifade eden Karadere, işlemlerin maliyetini öğrendiğinde şaşırdığını dile getirdi.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 4

750 BİN TL'LİK İŞLEMİ DOKTORU HEDİYE ETTİ

Estetik operasyonların yaklaşık 750 bin TL tuttuğunu söyleyen Karadere, doktorunun kendisine bu işlemleri hediye ettiğini açıkladı.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 5

"GÖZ KAPAĞINDAN BİLE KAS FIŞKIRIYOR"

Programda dikkat çeken bir anısını da paylaşan Karadere, doktorunun muayene sırasında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Doktorum bana, 'Nagihan, göz kapağından bile kas fışkırıyor' dedi."

Karadere, doktorunun bu sözlerle yıllarca yaptığı sporun vücudundaki kas yapısını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını esprili bir dille anlattı.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 6

YAŞADIĞI SAKATLIĞI ANLATTI

Programda Survivor'da yaşadığı zorlu süreci de paylaşan Karadere, yarı final öncesinde ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyledi.

Baldırı ile Aşil tendonu arasında yaşadığı problem nedeniyle yürümekte zorlandığını belirten Karadere, o an yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Acun Bey yetiş ya dedim."

Yarışmaya devam edip edemeyeceğini düşündüğünü ifade eden Karadere, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını ve skorun 9-9'a geldiği kritik oyunu kazanarak finale yükseldiğini söyledi.

Göz kapağında bile kas varmış: Survivor Nagihan'a estetik hediyesi 7

NAGİHAN'IN ÖZEL HAYATI

Eski millî atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin özel hayatı da zaman zaman merak konusu oluyor.

Nagihan Karadere, daha önce Uğur Gökçe ile evlilik yaptı. Çiftin bu evlilikten Ece Arven Gökçe adında bir kızları bulunuyor.

Bir süre önce yollarını ayıran Karadere ile Uğur Gökçe'nin evliliği boşanmayla sona erdi. Başarılı sporcu, şu anda evli değil ve hayatını bekar olarak sürdürüyor.

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