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Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

Kibariye'nin kuaför ücretini ödememesinin ardından bir skandal da kızından geldi. Kızı Birgül Küçükbalçık'ın saçlarını yaptırdığı kuaföre ödeme yapmadığı, hatta kaçtığı iddia edilmişti. Genç kadının Ataşehir'deki kuaför salonuna "ödemeyi annem yapacak" dediği öne sürülmüştü. Magazin basınında yer alan bilgilere göre kızının kuaför borcunu babası Ali Küçükbalçık kapattı.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:15
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Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre "Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek" diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı.

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Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

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Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

İşyeri sahibi Fuat Tanış, ise yaşanan durumda mağdur olduklarını belirterek yaptığı açıklamada "Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmeti verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız" demişti.

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Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

KIZININ 2 BİN 500 TL'LİK ÜCRETİNİ ÖDEDİ

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti.

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Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.