16 Nisan 2022, Cumartesi
Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi
Kibariye'nin kuaför ücretini ödememesinin ardından bir skandal da kızından geldi. Kızı Birgül Küçükbalçık'ın saçlarını yaptırdığı kuaföre ödeme yapmadığı, hatta kaçtığı iddia edilmişti. Genç kadının Ataşehir'deki kuaför salonuna "ödemeyi annem yapacak" dediği öne sürülmüştü. Magazin basınında yer alan bilgilere göre kızının kuaför borcunu babası Ali Küçükbalçık kapattı.
Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:15
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8