Önce Kibariye sonra kızı! Yeni kuaför skandalı! Babası devreye girdi

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

İşyeri sahibi Fuat Tanış, ise yaşanan durumda mağdur olduklarını belirterek yaptığı açıklamada "Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmeti verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız" demişti.