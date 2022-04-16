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Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan Atiye, birden geri çekilmiş ardından sessiz sedasız dünyaevine girmişti. 2019 yılında kızı Ferah Feza'yı kucağına alan şarkıcı sosyal medyada bir ilke imza attı. Bugüne kadar evliliğini kameralardan uzakta yaşayan Atiye eşi Erol Sebeci ile ilk karesini paylaştı.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:19
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Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

Müzik sektöründe adından söz ettirirken birden geri çekilen Atiye, ortadan kaybolduğu sıralarda dünya evine girmişti.

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Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

2020 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle sessiz sedasız evlenen Atiye, kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.

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Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

Anne olma sevincini yaşayan ünlü popçu, üç yıllık aranın ardından 'Ses Seda Yok' adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

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Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih etmişti.

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Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

Birlikte görüntülenemeyen çift, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin gönlünü aldı.