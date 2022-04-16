Atiye sessiz sedasız evlenmişti! Eşiyle ilk paylaşım geldi

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan Atiye, birden geri çekilmiş ardından sessiz sedasız dünyaevine girmişti. 2019 yılında kızı Ferah Feza'yı kucağına alan şarkıcı sosyal medyada bir ilke imza attı. Bugüne kadar evliliğini kameralardan uzakta yaşayan Atiye eşi Erol Sebeci ile ilk karesini paylaştı.