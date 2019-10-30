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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Omar ve Biz'in galasında gergin anlar yaşandı. Filmin Ukraynalı yönetmeni Maryna Er Gorbach, soru soran izleyicinin oturma şeklini beğenmeyerek "Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin" diye sert dille uyardı.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:40
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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Omar ve Biz" yarışma filminin gösterimi gerçekleştirildi.

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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, Mehmet Bahadır Er ve eşi Maryna Er Gorbach'ın yönettiği "Omar ve Biz" filmi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin

"OMAR VE BİZ" FİLMİNE YOĞUN İLGİ

İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan "Omar ve Biz" filmine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmenler Mehmet Bahadır Er ile eşi Maryna Er Gorbach ve oyuncular Timur Ölkebaş, Uygar Tamer, Cem Bender, Ushan Çakır ve Taj Sher Yakub, festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin

Yapımcı, yönetmen ve senarist Mehmet Bahadır Er, farklı kültürlerden olmalarına rağmen sette eşiyle çatışmadıklarını anlattı.