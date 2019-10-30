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Omar ve Biz filminin galasında gergin anlar: Önce oturuş şeklinizi değiştirin
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Omar ve Biz'in galasında gergin anlar yaşandı. Filmin Ukraynalı yönetmeni Maryna Er Gorbach, soru soran izleyicinin oturma şeklini beğenmeyerek "Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin" diye sert dille uyardı.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:40
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