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Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in final kararı alması tüm sevenlerini üzdü. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, dizinin final sahnesinin çekimlerinde gözyaşlarını tutamamıştı. Sosyal medyanın gündemi olan İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı herkes tarafından merak konusu oldu. Dikkatleri üzerine çeken Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun kardeşi Merve Helvacıoğlu herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:22
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Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun ikizi gibi görünen ablasını görmeye hazır mısınız? Magazin dünyasının ünlü isimleri kadar akrabaları da merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. İşte Ablası Merve Helvacıoğlu ile ikiz gibi görünen İrem Helvacıoğlu'nun herkesi şaşırtan fotoğrafı...

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Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti

Ailesi ile fotoğraf paylaşan ancak yaşantısını gözler önünde yaşamayan İrem Helvacıoğlu'nun kendisine çok benzeyen bir ablası olduğunu biliyor muydunuz?

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Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti

İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu

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Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti
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Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti