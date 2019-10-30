BİZE ULAŞIN
Sen Anlat Karadeniz'in finali için gözyaşlarına boğulan İrem Helvacıoğlu ailesiyle dikkat çekti
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in final kararı alması tüm sevenlerini üzdü. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, dizinin final sahnesinin çekimlerinde gözyaşlarını tutamamıştı. Sosyal medyanın gündemi olan İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatı herkes tarafından merak konusu oldu. Dikkatleri üzerine çeken Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun kardeşi Merve Helvacıoğlu herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:22
- 1
- 78
- 2
- 78
- 3
- 78
- 4
- 78
- 5
- 78