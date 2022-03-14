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Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

İbrahim Tatlıses sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' programında duygusal anlar yaşadı. Çocuklarıyla arasında yaşanan sorunlardan bahseden Tatlıses, 14 Mart 2011'de uğradığı silahlı saldırıda yaşadıklarını anlattı. Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan usta sanatçının sözleri programa damga vurdu.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 13:30
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Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' programı, zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. 'İmparator' lakaplı 70 yaşındaki türkücü, 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.

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Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

"YAŞAMASI MUCİZE"

Seren Serengili, son günlerde aile fertleriyle sıkıntılı günler yaşayan sanatçıya destek verdi: Çocukları için söylüyorum; İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok. İbrahim Tatlıses hayatta kaldı. Bu saatten sonra onu pamuklara saracağız, hatalı da olduğunu düşünseniz bunu yapacaksınız. İbrahim Tatlıses bir daha gelmey9ecek.

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Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

"KEŞKE DİLAN ERKEK OLSAYDI"

İbrahim Tatlıses "Ben ailem hakkımda hiç konuşmadım. Sadece mesaj atarım, anlayan anlar. Ailem hakkında konuşursam ayıp ederim, onlar istediği kadar konuşsunlar. Melek'i, Dilan'ı konuşurken hiç duydunuz mu? Dilan eskiden konuşuyordu, artık konuşmuyor. Konuşanlar da beni alakadar etmiyor, Urfa'daki kızımı kimse tanımaz. Keşke Dilan (Çıtak Tatlıses) erkek olsaydı" ifadelerini kullandı.

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Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

Adalet Sara, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlenip boşanan İbrahim Tatlıses'in; Ahmet, Gülşen, Gülden, Melek Zübeyde, Dilan Çıtak, İdo ve Elif Ada adında yedi çocuğu bulunuyor.

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Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

"ORADAN DAMLAYAN KAN"

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor, doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı.