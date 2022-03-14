14 Mart 2022, Pazartesi
Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı
İbrahim Tatlıses sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' programında duygusal anlar yaşadı. Çocuklarıyla arasında yaşanan sorunlardan bahseden Tatlıses, 14 Mart 2011'de uğradığı silahlı saldırıda yaşadıklarını anlattı. Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan usta sanatçının sözleri programa damga vurdu.
Giriş Tarihi: 14.03.2022 13:30
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