Ölümden dönmüştü! İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı

"YAŞAMASI MUCİZE"

Seren Serengili, son günlerde aile fertleriyle sıkıntılı günler yaşayan sanatçıya destek verdi: Çocukları için söylüyorum; İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok. İbrahim Tatlıses hayatta kaldı. Bu saatten sonra onu pamuklara saracağız, hatalı da olduğunu düşünseniz bunu yapacaksınız. İbrahim Tatlıses bir daha gelmey9ecek.