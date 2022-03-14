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Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Seda Sayan yedinci kez evlenme kararı aldı. Birlikte çalıştığı Çağlar Ökten ile bir süredir aşk yaşayan Sayan, 14 Şubat'ta sahnede evlenme teklifi aldı. Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Çift evlilik hazırlıklarına başlarken Sayan'dan ilk açıklama canlı yayında geldi. Sunuculuğunu yaptığı programda samimi açıklamalar yapan şarkıcı aşkını böyle haykırdı.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 14:15
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Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

Bir süredir müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşayan Seda Sayan evlenme kararı aldı.

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Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

Çağlar Ökten, Seda Sayan'a 14 Şubat'ta sahnede evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Sayan aşkını canlı yayında ilan etti.

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Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

59 yaşındaki Seda Sayan birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı.

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Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

"İNŞALLAH SONUSUZA DEK"

Sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında samimi açıklamalarda bulunan Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

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Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz" dedi.