Seda Sayan aşkını canlı yayında aktardı! Çağlar Ökten ile ilgili o gerçek şoke etti

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Seda Sayan yedinci kez evlenme kararı aldı. Birlikte çalıştığı Çağlar Ökten ile bir süredir aşk yaşayan Sayan, 14 Şubat'ta sahnede evlenme teklifi aldı. Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Çift evlilik hazırlıklarına başlarken Sayan'dan ilk açıklama canlı yayında geldi. Sunuculuğunu yaptığı programda samimi açıklamalar yapan şarkıcı aşkını böyle haykırdı.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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