Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan ölümden dönmüştü. Boynuna kadar tüm vücudu mosmor olan türkücü, kalıcı hasar meydana geldiği ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı avukatı aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Ufuk A.'ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açtı, Tabipler Odası'na da şikâyet bulundu. Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü.