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Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan ölümden dönmüştü. Boynuna kadar tüm vücudu mosmor olan türkücü, kalıcı hasar meydana geldiği ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı avukatı aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Ufuk A.'ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açtı, Tabipler Odası'na da şikâyet bulundu. Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:34
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Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

Türkücü Alişan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

Alişan ayrıca avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Ufuk A.'ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmış, Tabipler Odası'na da şikâyet etmişti.

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Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

Arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın, daha fit görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.

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Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyen Alişan'ın yerine konuşan avukatı Emek Emre, "Tazminat davamızla ilgili yayın yasağı kararı olduğu için açıklama yapamayız. Davamız devam ediyor" dedi.

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Ölümden dönen Alişan’dan 2 milyonluk dava

Eşi hamileyken kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını canlı yayında anlatmıştı: