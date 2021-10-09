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Bülent Ersoy'un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'la bir konsere katılmak üzere ağustos sonu KKTC'ye giden orkestra ekibi, sahte PCR nedeniyle hapse girdi. 21 kişilik ekibin şefi Onur Özelçağlayan'ın cezaevinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:09
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Bülent Ersoy’un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'la bir konsere katılmak üzere ağustos sonu KKTC'ye giden ve sahte PCR'la yakalanarak hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan'ın cezaevinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.
Orkestranın avukatı Adnan Ulunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı.

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Bülent Ersoy’un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.

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Bülent Ersoy’un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

BEŞ GARDİYAN DA POZİTİF ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre, Lefkoşa'daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Yerel medya haberlerine göre, cezaevinde bir gardiyanın testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı. Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor.

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Bülent Ersoy’un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

30 EYLÜL'DEN BERİ HAPİSTELER

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.

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Bülent Ersoy’un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, pazartesi günü yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.