Bülent Ersoy’un ekibi hapse girmişti! Orkestra şefinin koronavirüs testi pozitif çıktı

BEŞ GARDİYAN DA POZİTİF ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre, Lefkoşa'daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Yerel medya haberlerine göre, cezaevinde bir gardiyanın testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı. Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor.