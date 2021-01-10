"Olmasaydı sonumuz böyle" Hercai 55. bölüm fragmanı! Hercai son bölüm tek parça izle...

Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.