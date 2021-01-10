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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Olmasaydı sonumuz böyle" Hercai 55. bölüm fragmanı! Hercai son bölüm tek parça izle... "Olmasaydı sonumuz böyle" Hercai 55. bölüm fragmanı! Hercai son bölüm tek parça izle...
Hercai 55. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hercai son bölümde; Dilşah'ın ortaya çıkması sonrasında Zehra acımasızca sözlerini tek tek yüzüne söylüyor. Ortadan kaybolan Dilşah'ı bulmak isteyen Hazar ise ortalığı bir birine katıyor. Hercai 54. bölümde; Miran, annesinin mezarının boş olduğunu öğrenince ortalık karışıyor. Azize ise istediklerini yapmaya başladı. İşte, Hercai 55. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 10.01.2021 23:43
Hercai yeni bölüm fragman arayışı son saatlerde oldukça hız kazanıyor. Yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkan Hercai'nin 55. bölüm fragmanı bekleniyor. Hercai son bölümde; Azize Aslanbey, Fırat'ı yanına alarak Aslanbey konağına gidiyor. Zehra'nın tüm yalanlarına rağmen Dilşah annesiyle kavuşmuştur. Artık Miran annesine bir adım daha yaklaşmıştır. Gerçekler ortaya çıkarken yeni bölüm fragmanı beklenmeye başladı. İşte, Hercai 55. bölüm fragmanı ve Hercai son bölüm tek parça izle...
GALERİ DEVAM EDİYOR HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır.
Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Hercai dizsinin yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.