Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

Sunucu Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından Mahmutyazıcıoğlu, iki çocuğunun annesinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ikili, nikah masasına oturdu. Erken, avukat sevgilisi ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.