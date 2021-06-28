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Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

Sunucu Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından Mahmutyazıcıoğlu, iki çocuğunun annesinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ikili, nikah masasına oturdu. Erken, avukat sevgilisi ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 16:02
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Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

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Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.

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Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaştı.

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Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

Erken paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

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Olaylı ilişkide mutlu son! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Böyle duyurdu

NELER YAŞANMIŞTI?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı günlerce konuşulmuştu. Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.