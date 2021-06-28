Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kalp Yarası, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle ekranlara dönen Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziseverler tarafından mercek altına alınan Tanrısevsin, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şoke etti. Güzel oyuncunun değişimi olay oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o fotoğrafları...