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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kalp Yarası, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle ekranlara dönen Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziseverler tarafından mercek altına alınan Tanrısevsin, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şoke etti. Güzel oyuncunun değişimi olay oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 15:40
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Ekrana damga vurmaya hazırlanan Tanrısevsin'in yıllar önceki fotoğrafları görenleri şoke etti. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o fotoğrafları…

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Feyza Civelek

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin değişimiyle olay oldu! Yıllar önceki hali şoke etti

Nagihan Karadere