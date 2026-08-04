Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay yeteneğini konuşturdu

Şehir hayatından uzakta yaşamını sürdüren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bu kez el emeğiyle hazırladığı bahçe lambaderinin yapım aşamalarını takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde şehir yaşamını geride bırakarak İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşen Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla günlük yaşamından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

YEŞİLÇAY'DAN EL EMEĞİ BAHÇE LAMBADERİ Oyunculuğunun yanı sıra resim ve tasarım çalışmalarına da ilgi duyan Yeşilçay, bu kez el emeğiyle hazırladığı dekorasyon çalışmasıyla gündeme geldi.

"HARİKA OLDU, YAPABİLENLER MUTLAKA DENESİN" Bahçesi için hazırladığı lambaderin yapım aşamalarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, paylaşımına, "Bakın bunu önceden yapmıştım, şimdi koyuyoruz. Harika oldu ama yapabilenler mutlaka denesin. Eylüle kadar oyalanın, sonra zaten dizi başlıyor." notunu düştü.

Ünlü oyuncu, pazardan aldığı terrakota saksıları farklı renklerde boyayarak dekoratif bir bahçe lambaderine dönüştürdü. Boyama ve montaj sürecini adım adım gösteren Yeşilçay'ın el emeği tasarımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, takipçileri "Mükemmel", "Harika olmuş", "Bayıldım" gibi yorumlarla ünlü oyuncunun tasarımını övdü.