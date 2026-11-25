Okan Karacan'dan hırsızlık iddialarına yanıt: "Tamamen yanlış anlaşılma"
Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, bir etkinlikte dizüstü bilgisayar aldığı görüntülerle gündeme gelmesinin ardından hakkında ortaya atılan hırsızlık iddialarına yanıt verdi. Bilgisayarı ekibine ait sandığını söyleyen Karacan, yaşananların yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek cihazı ertesi gün teslim ettiklerini ifade etti.
Hayat Bilgisi, Çılgın Dershane serisi ve Külahıma Anlat gibi yapımlarla hatırlanan oyuncu Okan Karacan, aylar önce hırsızlık iddiasıyla gündeme gelmişti.
Şişli'de düzenlenen bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı aldığı görüntülerle gündeme gelen Okan Karacan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Hakkındaki hırsızlık iddialarıyla ilgili konuşan ünlü isim, yaşananların bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu.
"BUNU YAPMAK İÇİN DELİ OLMAK LAZIM"
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Okan Karacan, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Medyaya 30 senemi verdim. Halka mâl olmuş biri olarak bunu yapmak için deli olmak lazım. Tamamen yanlış anlaşılma. Ekibimin cihazı olduğunu düşündüm. Evde anladık durumu. Ertesi gün teslim ettik."
"YARGISIZ İNFAZ YAPILDI"
Hakkında çıkan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Okan Karacan, kamuoyunda kendisine yönelik haksız bir değerlendirme yapıldığını savundu. Karacan, olayın ardından hem sanatçı arkadaşlarından hem de sevenlerinden destek gördüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Bu görüntüyü kim yaydı, annemin söylemediğini kimler söylemiş gibi yazdı, inanılmaz üzüldüm. Ama olaydan sonra hem sanatçı hem de sevenlerimden destek gördüm. Bir şey cevap verince daha çok uzuyor. Yargısız infaz yapıldı."
POLİSE İFADE VERMİŞTİ
Okan Karacan, 27 Şubat'ta Şişli'de düzenlenen bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bilgisayarın sahibi olduğunu belirten kişinin şikâyeti üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenmişti.