Şişli'de düzenlenen bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı aldığı görüntülerle gündeme gelen Okan Karacan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Hakkındaki hırsızlık iddialarıyla ilgili konuşan ünlü isim, yaşananların bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu.

"Medyaya 30 senemi verdim. Halka mâl olmuş biri olarak bunu yapmak için deli olmak lazım. Tamamen yanlış anlaşılma. Ekibimin cihazı olduğunu düşündüm. Evde anladık durumu. Ertesi gün teslim ettik."

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Okan Karacan, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BUNU YAPMAK İÇİN DELİ OLMAK LAZIM"

"YARGISIZ İNFAZ YAPILDI"

Hakkında çıkan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Okan Karacan, kamuoyunda kendisine yönelik haksız bir değerlendirme yapıldığını savundu. Karacan, olayın ardından hem sanatçı arkadaşlarından hem de sevenlerinden destek gördüğünü belirterek şöyle konuştu: