Hande Erçel'den 33'üncü yaşına özel şık tercih: Pozlarına beğeni yağdı
Hande Erçel, 33'üncü yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Siyah-beyaz püsküllü elbisesi, doğal makyajı ve çiçeklerle süslenen doğum günü pastasıyla dikkat çeken oyuncu, kutlama karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Hande Erçel, 33'üncü yaşını arkadaşlarıyla kutlarken ablası Gamze Erçel'den de duygusal bir mesaj aldı.
Yeni yaşına arkadaşlarıyla düzenlediği kutlamayla giren Hande Erçel, doğum günü buluşmasından fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Neşeli anlarını yansıtan kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
SİYAH-BEYAZ PÜSKÜLLÜ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Siyah-beyaz püsküllü bir elbise tercih eden Hande Erçel, doğal tonlardaki makyajıyla şıklığını tamamladı. Ünlü oyuncunun sade ve zarif tarzı takipçilerinden tam not aldı.
KIYAFETİ AYRI PASTASI AYRI BEĞENİLDİ
Kutlamada çiçeklerle süslenen doğum günü pastası da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Erçel'in hem elbisesi hem de pasta tercihi sosyal medyada ilgi gördü.
Arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiren oyuncunun paylaşımına hayranlarından "İyi ki doğdun" ve "Nice güzel senelere" gibi doğum günü mesajları geldi.