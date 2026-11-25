Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, yeni yaşına girerken ablası Gamze Erçel'den de duygusal bir kutlama mesajı aldı.

"İYİ Kİ DOĞDUN DİĞER YARIM"

Hande Erçel ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Gamze Erçel, "İyi ki doğdun diğer yarım, seni çok seviyorum" notuyla kardeşine olan sevgisini dile getirdi. Ablasının içten mesajı, iki kardeş arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.