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Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığı ve oyunculuk yeteneği karşısında hissettiklerini esprili sözlerle dile getirdi. Ünlü oyuncunun karavan anısı, ikili arasında yaşanan eğlenceli bir detayı ortaya çıkardı.

Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı 1

Rol aldığı projeler ve kendine özgü mizah anlayışıyla tanınan Okan Çabalar, bu kez Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı film setinde yaşadığı bir anıyla gündeme geldi.

Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı 2

Komedi alanındaki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çabalar, katıldığı bir programda Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Set sırasında aynı karavanı kullanmak zorunda kaldıklarını anlatan oyuncu, Tatlıtuğ'un yakışıklılığı ve yeteneği karşısında hissettiklerini esprili bir dille ifade etti.

Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı 3

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YAKIŞIKLILIĞINA ESPRİLİ YORUM

Okan Çabalar, o günü şu sözlerle anlattı:

"Bize aynı karavanı vermişlerdi. Ben oturuyorum, Kıvanç geldi yanıma oturdu. Ulan dedim, ben o zamana kadar kendimden memnundum, niye geldin oturdun buraya? İşin kötüsü adam hem yakışıklı hem de çok yetenekli."

Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı 4

OKAN ÇABALAR KİMDİR?

11 Ağustos 1980'de İzmir'de dünyaya gelen Okan Çabalar, üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yöneldi. Tiyatro sahnelerinde edindiği deneyimin ardından televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle komedi yapımlarındaki performanslarıyla dikkat çekti.

Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı 5

Çabalar, "Şen Yuva" ve "Beşer Beşer" gibi yapımlarla televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Oyuncunun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise "Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı Bünyamin karakteri oldu.

Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü anlattı 6

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Okan Çabalar, kendine has oyunculuk tarzı ve mizahi anlatımıyla tanınmaya devam ediyor.

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