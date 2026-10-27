Nev'in vefatının ardından bir mesaj daha yayımlayan İlker Ercan, sanatçıyla olan dostluğuna vurgu yaptı. Ercan, paylaşımında Nev'in hayatında bıraktığı izleri şu sözlerle anlattı:

"Sevgili dostum Nev'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."