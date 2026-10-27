Murat Evgin’den Nev’in ardından sitem! Barış Manço’nun eşinin sözlerini hatırlattı
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Nev'in ardından sosyal medyada taziye mesajları paylaşılırken müzisyen Murat Evgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Evgin, sanatçının yaşarken de aynı değeri görmesi gerektiğini vurguladı.
"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan 57 yaşındaki şarkıcı Nev, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan sanatçı, sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine 21 Ekim'de tekrar entübe edilmişti.
Tedavisi devam ederken yaşamını yitiren Nev'in ölüm haberini menajeri İlker Ercan duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük üzüntü yaşadığını belirten Ercan, "Çok üzgünüm, kaybettik" ifadelerini kullandı.
Nev'in vefatının ardından bir mesaj daha yayımlayan İlker Ercan, sanatçıyla olan dostluğuna vurgu yaptı. Ercan, paylaşımında Nev'in hayatında bıraktığı izleri şu sözlerle anlattı:
"Sevgili dostum Nev'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."
Nev, 25 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MURAT EVGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Nev'in ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları ve sanatçının müzik kariyerine ilişkin videolar gündem oldu. Meslektaşı Murat Evgin de bu yoğun ilgiye dikkat çekerek geçmişte yaşanan bir olayı hatırlattı.
Evgin, merhum sanatçı Barış Manço'nun eşi Lale Manço'nun, eşinin vefatından sonra dile getirdiği sözleri anımsattı. Nev'in ardından yapılan paylaşımların kendisine bu sözleri hatırlattığını belirten Evgin, sanatçının yaşarken de aynı ilgiyi görmesini diledi.
"KEŞKE YAŞARKEN BU DEĞERİ GÖRSEYDİ"
Murat Evgin, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço'nun söylediği bir sözü hatırlattı: 'Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi.' Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi."
Evgin'in paylaşımı, sanatçıların hayattayken gördükleri ilgi ve değer ile vefatlarının ardından gösterilen yoğun ilgi arasındaki farka ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.