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Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Erkal 2017 yılında evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş, 29 gün yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vasiyetinde Demet Akalın'la ilgili bir bölüm olduğu ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Akalın, İbrahim Erkal'ın kendisinden son isteğini gözyaşları içinde anlattı.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:38
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Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Hastanede 29 gün yaşam mücadelesi veren İbrahim Erkal 11 Mayıs 2017'de hayata gözlerini yummuştu.

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Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçmesinin ardından vasiyetiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

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Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

VASİYETİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın'ın programın son dakikalarında yaptığı açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. Akalın, genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisinin okuması için şarkı bıraktığını söyledi.

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Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

"BEN ALTINDAN KALKAMAM"

Şarkıyı okumaya cesaret edemediğini belirten Akalın, "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi. Demet Akalın, açıklamasının devamında gözyaşlarını tutamadı.

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Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

NE OLMUŞTU?

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı.