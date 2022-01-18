18 Ocak 2022, Salı
Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu
İbrahim Erkal 2017 yılında evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş, 29 gün yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vasiyetinde Demet Akalın'la ilgili bir bölüm olduğu ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Akalın, İbrahim Erkal'ın kendisinden son isteğini gözyaşları içinde anlattı.
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:38
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