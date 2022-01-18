Demet Akalın İbrahim Erkal’ın vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu

"BEN ALTINDAN KALKAMAM"

Şarkıyı okumaya cesaret edemediğini belirten Akalın, "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi. Demet Akalın, açıklamasının devamında gözyaşlarını tutamadı.