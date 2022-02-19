Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için planladığı evlilik teklifi günlerce konuşuldu. Koç'un tuttuğu kral dairesinden geldiği arabaya, Demet Özdemir'in giydiği elbiseden tektaşın fiyatına kadar pek çok detay magazin gündemine konu oldu. Gecenin detaylarını kaleme alan Sabah yazarı Sonat Bahar Oğuzhan Koç'un sponsorlarla tamamladığı o gecenin detaylarını yazdı. İşte Sonat Bahar'ın o yazısı...