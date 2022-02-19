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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir için planladığı evlilik teklifi günlerce konuşuldu. Koç'un tuttuğu kral dairesinden geldiği arabaya, Demet Özdemir'in giydiği elbiseden tektaşın fiyatına kadar pek çok detay magazin gündemine konu oldu. Gecenin detaylarını kaleme alan Sabah yazarı Sonat Bahar Oğuzhan Koç'un sponsorlarla tamamladığı o gecenin detaylarını yazdı. İşte Sonat Bahar'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 19.02.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 11:40
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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e evlenme teklif etti, züğürdün çenesi yoruldu.

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Normal şartlarda şunlar konuşulmalıydı, Oğuzhan yaratıcı bir müzisyen olduğuna göre, onun için güzel bir şarkı yazdı, bu şarkıyla teklifini yaptı...

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Demek teklifi alınca gözyaşlarına boğuldu, Oğuzhan'a "Sonsuza dek evet" dedi...

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Onlar erdi muradına, biz çıkalım bla bla bla...

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e bir garip evlilik teklifi! Her şeyi sponsorlar karşıladı

Yok biz ne konuştuk:

Oğuzhan, Sarıyer'de geceliği 82 bin lira olan bir kral dairesi tuttu.