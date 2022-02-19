Adını Feriha Koydum'un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

Bir dönem Adını Feriha Koydum dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, yıllar sonra bir araya geldi. İş insanı Buğra Toplusoy ile buluşmasının ardından Miami'ye yerleşen Ateş, Türkiye'ye gelir gelmez eski arkadaşlarıyla buluştu. Dizide iki ezeli düşmanı oynayan ikili, çocuklarını bir araya getirdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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