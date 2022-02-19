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Adını Feriha Koydum'un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

Bir dönem Adını Feriha Koydum dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, yıllar sonra bir araya geldi. İş insanı Buğra Toplusoy ile buluşmasının ardından Miami'ye yerleşen Ateş, Türkiye'ye gelir gelmez eski arkadaşlarıyla buluştu. Dizide iki ezeli düşmanı oynayan ikili, çocuklarını bir araya getirdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 10:58
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Adını Feriha Koydum’un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinin Hande ve Feriha'sı seneler sonra hasret giderdi.

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Adını Feriha Koydum’un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

Buğra Toplusoy ile evlenmesinin ardından Miami'ye yerleşen Ceyda Ateş, Türkiye'ye gelir gelmez Hazal Kaya ile buluştu.

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Adını Feriha Koydum’un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

"SONUNDA BULUŞTULAR"

Dizide Hande'yi oynayan Ceyda Ateş, Feriha'yı canlandıran Hazal Kaya ve Feriha'nın abisini oynayan Melih Selçuk, yıllar sonra bir araya geldi.

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Adını Feriha Koydum’un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Ceyda Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

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Adını Feriha Koydum’un oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra bir arada

Ateş, çocukların da yer aldığı fotoğraf karelerini "Sonunda buluştular. Hazal Kaya, Melih Selçuk ve bitirim ikili. Fikret bey ve Talia hanım" notunu yazdı.