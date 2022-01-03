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Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi

Oğulcan Engin ve Miray Daner ilk kez Bebek Otel'den çıkarken görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çift, yeni yılı birlikte karşıladı. Engin, güzel oyuncuyu ailesiyle tanıştırdı. Sevgilisinin babası Sinan Engin'le aynı masada yemek yiyen Daner'in fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 14:36
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Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi

Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalayan Oğulcan Engin, kısa süre sonra Miray Daner'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi

İLK KEZ EL ELE

Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

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Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi

Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.

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Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi

KURAL BOZMUŞTU

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti.

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Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi

Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.