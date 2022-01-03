03 Ocak 2022, Pazartesi
Oğulcan Engin ve Miray Daner’den evlilik yolunda ilk adım! Aileye girdi
Oğulcan Engin ve Miray Daner ilk kez Bebek Otel'den çıkarken görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çift, yeni yılı birlikte karşıladı. Engin, güzel oyuncuyu ailesiyle tanıştırdı. Sevgilisinin babası Sinan Engin'le aynı masada yemek yiyen Daner'in fotoğrafları sosyal medyaya düştü.
Giriş Tarihi: 03.01.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 14:36
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