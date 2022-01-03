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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le evliliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Yılbaşı tatilini ailesinin yanında değerlendiren güzel oyuncu, Almanya'dan pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun karelerine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı...

Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:07
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'nin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak yeni yıl pozu ile beğeni topladı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni yıla evde sevdikleriyle giren çiftin aile pozu ilgi odağı olmuştu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen'in eşi ve oğlu ile olan yeni yıl pozlarına ise minik Karan'ın sevimliliği damga vurmuştu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen paylaşımına "Herkese iyi seneler bizden" notunu düştü.