03 Ocak 2022, Pazartesi
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'le evliliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Yılbaşı tatilini ailesinin yanında değerlendiren güzel oyuncu, Almanya'dan pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun karelerine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:07
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