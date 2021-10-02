Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo'nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı

Türkiye'de En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı gibi dizilerde oynayan ve "Obayana" olarak tanınan Max Bando bir süredir ekranlarda görünmese de çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor. Obayana'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında?