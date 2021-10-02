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Haberler Galeri Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo'nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı

Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo'nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı

Türkiye'de En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı gibi dizilerde oynayan ve "Obayana" olarak tanınan Max Bando bir süredir ekranlarda görünmese de çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor. Obayana'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 02.10.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 22:46
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Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo’nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı

En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı dizilerinden tanıdığımız Max Bendo'nun son hali herkesi şaşırttı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo’nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı

Önce Rafi Maranga rolüyle En Son Babalar Duyar'da oyunculuğa başlayan Bendo, daha sonra Akasya Durağı'nda Dilek'in sevgilisi Obayana rolünü canlandırdı.

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Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo’nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı

Kariyerine devam eden Kenyalı oyuncu, çeşitli projelerde yer alıyor.

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Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo’nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı
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Obayana ve Rafi Maranga olarak bilinen Max Bendo’nun son halini görenler inanamadı! Sevimli siyahi oyuncu şaşırttı