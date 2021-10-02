Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu

Bir dönem büyük ses getiren ve büyük izleyici kitlesine erişen Kurtlar Vadisi oyuncularının yaşantısı merak konusu... Kurtlar Vadisi Pusu'da "Savcı Leyla" karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu. Fiziğiyle ve duruşuyla sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Çiğdem Batur'un paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.