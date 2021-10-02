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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu

Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu

Bir dönem büyük ses getiren ve büyük izleyici kitlesine erişen Kurtlar Vadisi oyuncularının yaşantısı merak konusu... Kurtlar Vadisi Pusu'da "Savcı Leyla" karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu. Fiziğiyle ve duruşuyla sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Çiğdem Batur'un paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 22:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 22:54
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Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur’un son pozları olay oldu

Kurtlar Vadisi oyuncusu Çiğdem Batur'un son fotoğrafları büyük ses getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur’un son pozları olay oldu

Dizide gösterdiği başarılı performans ile herkesi mest eden Batur'un yıllar sonraki hali çok şaşırttı.

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Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur’un son pozları olay oldu

Fiziğiyle ve duruşuyla sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Çiğdem Batur'un paylaştığı pozlar kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

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Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur’un son pozları olay oldu

İşte Çiğdem Batur'un son paylaşımları...

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Kurtlar Vadisi dizisi oyuncusu Çiğdem Batur’un son pozları olay oldu