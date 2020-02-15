O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye finalistleri belli oldu! Tv8 kanalında ekranlara gelen O Ses Türkiye'de final için geri sayım başladı. Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de Cuma akşamı canlı olarak ekranlara gelen yeni bölümde, yarı finale kalmayı başaran yarışmacılar bir kez daha performanslarını sergiledi. Seyirciden en yüksek puanı almayı başaran yarışmacılar büyük finalde performanslarını bir kez daha sergileyecekler. O Ses Türkiye finali canlı olarak ekrana gelece. Peki O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman? İşte O Ses Türkiye finali ile ilgili tüm detaylar...