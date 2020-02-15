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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye finalistleri belli oldu! Tv8 kanalında ekranlara gelen O Ses Türkiye'de final için geri sayım başladı. Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de Cuma akşamı canlı olarak ekranlara gelen yeni bölümde, yarı finale kalmayı başaran yarışmacılar bir kez daha performanslarını sergiledi. Seyirciden en yüksek puanı almayı başaran yarışmacılar büyük finalde performanslarını bir kez daha sergileyecekler. O Ses Türkiye finali canlı olarak ekrana gelece. Peki O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman? İşte O Ses Türkiye finali ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 11:40
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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye yarışmasında final için geri sayım başladı. Dün akşam canlı olarak ekranlara gelen yarı finalde bir kez daha performanslarını sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı almayı başaranlar finale yükseldi. O Ses Türkiye izleyicileri birincinin kim olacağını büyük bir heyecanla beklerken finalistlerin kim olduğu internette en çok aranan konu oldu. Peki O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman? İşte detaylar…

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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye büyük finali 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak bölümle ekranlara gelecek.

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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye yarı final gecesinde, canlı yayında gerçekleşen sms oylaması sonucunda finale kalan 6 isim belli oldu.

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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Soner Kip: Beyazıt Öztürk'ün takımında

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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman?

Turgut Çıngı: Murat Boz'un takımında