Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında fenomen haline gelen ve pek çok ülkede restoran açan Nusret Gökçe'nin ABD'nin Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı iddia edildi. Salgın nedeniyle restoranı kapatan Nusret'in ABD'den 2 milyon dolarlık katkı aldığı belirtildi.