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Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında fenomen haline gelen ve pek çok ülkede restoran açan Nusret Gökçe'nin ABD'nin Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı iddia edildi. Salgın nedeniyle restoranı kapatan Nusret'in ABD'den 2 milyon dolarlık katkı aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 14:31
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Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 personelin koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalandığı ileri sürüldü.

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Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

ABD genelinde koronavirüs vakaları artarken özellikle Florida, Teksas ve California'da hastaneler koronavirüs hastalarıyla doldu. Koronavirüs vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı.

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Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

Florida'da artan koronavirüs rakamlarından dolayı restoranlar kapılarını tek tek kapatırken, işyerleri yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Nusret'in Miami'deki restoranın ise koronavirüs nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğu ifade edildi.

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Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

MAAŞ KORUMA PROGRAMI'NDAN 2 MİLYON DOLAR ALDI

Öte yandan restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işletme sahiplerine ödenen "Maaş Koruma Programı'ndan da (PPP) yararlandığı öğrenildi.

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Nusret’in Miami’deki restoranına 2 milyon dolarlık yardım!

Miami'deki Nusr-et şubesinin çalışanlarında çıkan koronavirüs nedeniyle kapalı olan şubesi için ABD'nin yardımına başvuran Gökçe'nin 2 milyon dolarlık katkı aldığı belirtildi.