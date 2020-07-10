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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Karantina sürecinin bitmesinin ardından tatile çıkan Aslı Enver, paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de en çok konuşulan oyunculardan olan Aslı Enver'in makyajsız doğal haline takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Aslı Enver'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:36
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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!

Karantina sürecinin bitmesinin ardından tatile çıkan Aslı Enver, paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de en çok konuşulan oyunculardan olan Aslı Enver'in makyajsız doğal haline takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Aslı Enver'in makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!

Nur Fettahoğlu

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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!

Nur Fettahoğlu

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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!

Ebru Şahin

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  • 89
Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver makyajsız haliyle hayran bıraktı!