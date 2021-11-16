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Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

Dünyanın pek çok yerinde restoranı olan Nusret Gökçe'nin Etiler'deki yerine 10 günlük kapama cezası verildi. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' tarafından yapılan denetlemelerde, kapalı alanda sigara içildiğini tespit edilmesi üzerine ceza kesildi. Ekipler işletmede 1 yıl içerisinde ard arda 4 kez kapalı alanda sigara içme cezası kesildiğini belirlenince bu kez 10 gün kapalı kalma cezası verildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:14
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Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye, ABD'nin Boston kentindeki Nusr-Et lokantasına, Covid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verilmesinin ardından bir şokta İstanbul Etiler'de bulunan işletmesinden geldi.

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Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

Beşitaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' ünlü işletmede geçtiğimiz günlerde sivil olarak denetleme gerçekleştirildi.

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Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

KAPALI ALANDA SİGARA İÇİLDİ

Mekana ilk denetleme, 24 Ekim 2020 yılında yapıldı. Yapılan incelemelerde kapalı alanda sigara içildiği belirlenince işletmeye 2 bin 579 liralık idari para cezası uygulandı. 25 Ekim 2020 yılında yapılan denetlemede yine aynı şekilde 4207 sayılı kanuna aykırılık tespit edilince bu kez 5 bin 158 liralık idari para cezası kesildi.

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Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

1 YILDA 4 KEZ İHLAL ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş İlçe Tütün Denetim Ekiplerince yapılan incelemede kapalı alanda müşterilerin sigara kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen tutanakta 5 Eylül ve 24 Eylül 2021 tarihlerinde 4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'a aykırılık olduğu ifade edilerek idari para cezası uygulandı.

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Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

Ünlü işletme kanunu toplam 4 kez ihlal edince, maddeye göre aynı ceza birden fazla tekrar edildiği için mekanın 10 kapatılmasına karar verildi.