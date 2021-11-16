Nusret Gökçe’nin restoranı mühürlendi

Dünyanın pek çok yerinde restoranı olan Nusret Gökçe'nin Etiler'deki yerine 10 günlük kapama cezası verildi. Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Tütün Denetim Ekipleri' tarafından yapılan denetlemelerde, kapalı alanda sigara içildiğini tespit edilmesi üzerine ceza kesildi. Ekipler işletmede 1 yıl içerisinde ard arda 4 kez kapalı alanda sigara içme cezası kesildiğini belirlenince bu kez 10 gün kapalı kalma cezası verildi.