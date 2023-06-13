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Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar

Özel hayatından siyasete kadar pek çok konuda görüşünü paylaşan Nurseli İdiz, sosyal medya trollerinin hedefi oldu. Türkiye'de ayrıştırmanın başörtüsü yasağı ile başladığını belirten İdiz'in "'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diye şikayet eden laik kesim başlattı bu ayrıştırmayı..." sözlerinden rahatsız olanlar linç yarışına girdi.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:50
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Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar

Nurseli İdiz'in Tuba Kalçık'la yaptığı röportaj, ortalığı salladı; sabahın erken saatlerinden itibaren sosyal medyada TT oldu.

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Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar

İdiz'in özellikle "Türkiye'de toplumu laik kesim başörtü yasağıyla ayrıştırdı" sözleriyle 'Türkiye muhafazakârlaşıyor' iddialarına verdiği yanıt ön plana çıkarıldı.

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Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar

Ünlü oyuncunun bu sözlerinden rahatsız olan bir grup, İdiz'i hedef tahtasına koyarak linç etme yarışına girişti.

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Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar

Usta oyuncu Nurseli İdiz Sabah'tan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulundu. Hayat tarzımıza müdahale ediliyor diyenleri yerden yere vuran oyuncu, "Bazıları 'Bu iktidar, toplumu ayrıştırıyor' diyor. Bence bu şikayeti dile getiren laik kesimin kendisi ayrıştırmayı başlattı. Bu da başörtüsü yasağıyla yapıldı" dedi. İşte o röportaj…

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Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar

Tiyatrodan televizyona geçiş yapan isimlerden biri oldunuz ve çok büyük bir popülarite yakaladınız. Şimdi kariyerinize baktığınızda eleştirdiğiniz yönleriniz var mı?

Tiyatroda belli bir popülarite yakalamıştım ama televizyonda bu kadar popüler olacağımı düşünmemiştim. Özel televizyonlarda ilk ünlü olanlardan biriydim. Çok toydum, yol gösterecek kimse de yoktu. Şımarıklarım da oldu. Ama hiçbir zaman korumalarla falan gezmedim, halkın içindeydim hep. Aşırı para kazandım ama ne yazık ki o zamanki eşim ve ben parayı doğru yönetemedik. Kariyerim ve para yönetimi konusunda amatör kaldım. Doğru yönetemedim o süreci. Şimdiki nesil bu açıdan çok şanslı, kariyer planlamalarını profesyonelce yapıyorlar. Uzun yıllar menajerim yoktu. Kariyerimde hak ettiğim yerde değilim. Birçok dizide yer aldım bugüne kadar ancak basında farklı açıdan yansıtılıyorum. Benim de hatalarım oldu elbette. Ama haksızlık da yapıldı bana...