13 Haziran 2023, Salı
Nurseli İdiz trollerin hedefi oldu! Sosyal medyada linç etmeye kalktılar
Özel hayatından siyasete kadar pek çok konuda görüşünü paylaşan Nurseli İdiz, sosyal medya trollerinin hedefi oldu. Türkiye'de ayrıştırmanın başörtüsü yasağı ile başladığını belirten İdiz'in "'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diye şikayet eden laik kesim başlattı bu ayrıştırmayı..." sözlerinden rahatsız olanlar linç yarışına girdi.
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:50
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14