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Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Mehmet Aslantuğ, yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi. Oyuncunun arkadaş ortamında tanıştığı iş insanı Gözde Akpınar'la birliktelik yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Magazin gündemine oturan haber sonrası taraflardan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:11
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Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”

Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.

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Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”

Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini açıklamıştı.

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Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”

MEHMET ASLANTUĞ YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Ayrılığın yankıları sürerken Mehmet Aslantuğ yeni aşk iddiasıyla magazin gündemine oturdu.

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Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”

Başarılı oyuncunun arkadaş ortamında iş insanı Gözde Akpınar ile tanıştığı ve ikilinin yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberler sonrası taraflardan ilk açıklama geldi.