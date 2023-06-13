13 Haziran 2023, Salı
Mehmet Aslantuğ ve Gözde Akpınar’dan aşk açıklaması geldi! “Hayat planlar yaparken...”
Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Mehmet Aslantuğ, yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi. Oyuncunun arkadaş ortamında tanıştığı iş insanı Gözde Akpınar'la birliktelik yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Magazin gündemine oturan haber sonrası taraflardan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:11
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