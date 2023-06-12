12 Haziran 2023, Pazartesi
Nurseli İdiz muhalefeti yerden yere vurdu: Ayrıştırmayı laik kesim başlattı!
Geçirdiği rahatsızlığı atlatan usta oyuncu Nurseli İdiz, özel hayatından siyasete kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı. Türkiye'de ayrıştırmanın başörtüsü yasağı ile başladığını belirten İdiz, "Başörtüsü yasağı geldi, insanlar mağdur oldu. Ben sol görüşlü bir kadınım ama bana doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. 'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diye şikayet eden laik kesim başlattı bu ayrıştırmayı..." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:45
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