Nurseli İdiz muhalefeti yerden yere vurdu: Ayrıştırmayı laik kesim başlattı!

Tiyatrodan televizyona geçiş yapan isimlerden biri oldunuz ve çok büyük bir popülarite yakaladınız. Şimdi kariyerinize baktığınızda eleştirdiğiniz yönleriniz var mı?

Tiyatroda belli bir popülarite yakalamıştım ama televizyonda bu kadar popüler olacağımı düşünmemiştim. Özel televizyonlarda ilk ünlü olanlardan biriydim. Çok toydum, yol gösterecek kimse de yoktu. Şımarıklarım da oldu. Ama hiçbir zaman korumalarla falan gezmedim, halkın içindeydim hep. Aşırı para kazandım ama ne yazık ki o zamanki eşim ve ben parayı doğru yönetemedik. Kariyerim ve para yönetimi konusunda amatör kaldım. Doğru yönetemedim o süreci. Şimdiki nesil bu açıdan çok şanslı, kariyer planlamalarını profesyonelce yapıyorlar. Uzun yıllar menajerim yoktu. Kariyerimde hak ettiğim yerde değilim. Birçok dizide yer aldım bugüne kadar ancak basında farklı açıdan yansıtılıyorum. Benim de hatalarım oldu elbette. Ama haksızlık da yapıldı bana...