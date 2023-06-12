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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan aşk bombası geldi! Türkoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Doğukan Güngör ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüş, daha sonra ikilinin arkadaş kalmaya karar verdiği açıklanmıştı. Türkoğlu'nun gönlünü yakışıklı oyuncu Alp Navruz'a kaptırdığı ortaya çıktı. Sürpriz aşktan ilk görüntü geldi.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:00
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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi

Birbirlerine çok yakıştırılan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ekim'de noktaladı.

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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi

Ayrılığa gerekçe olarak ise yakışıklı oyuncunun sonu gelmez çapkınlıkları gösterildi.

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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi

Navruz, her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da Turan'ın ardından ismi birçok farklı güzelle anıldı.

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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi

Yakınlaştığı isimler arasında birçok genç oyuncunun olduğu söylenen Alp Navruz, bu kez gönlünü kendi gibi oyuncu olan Sıla Türkoğlu'na kaptırdı.

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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi

Dedikodulara göre 33 yaşındaki oyuncu, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında Sıla Türkoğlu ile yakınlaşmıştı.