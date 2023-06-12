12 Haziran 2023, Pazartesi
Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı belgelendi! İlk fotoğraf geldi
Genç oyuncu Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan aşk bombası geldi! Türkoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Doğukan Güngör ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüş, daha sonra ikilinin arkadaş kalmaya karar verdiği açıklanmıştı. Türkoğlu'nun gönlünü yakışıklı oyuncu Alp Navruz'a kaptırdığı ortaya çıktı. Sürpriz aşktan ilk görüntü geldi.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:00
- 1
- 103
- 2
- 103
- 3
- 103
- 4
- 103
- 5
- 103