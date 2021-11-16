16 Kasım 2021, Salı
Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi
Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye Açıkgözoğlu dededen kalma bina nedeniyle mahkemelik oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından bir dönem yurt olarak kullanılan 5 katlı binada, imar affından yararlanarak tadilat yapıldığı iddia edildi. İmar kirliliğine neden olmakla suçlanan Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı baba ocağı yüzünden ağrıdı.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:07
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