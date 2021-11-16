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Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi

Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye Açıkgözoğlu dededen kalma bina nedeniyle mahkemelik oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından bir dönem yurt olarak kullanılan 5 katlı binada, imar affından yararlanarak tadilat yapıldığı iddia edildi. İmar kirliliğine neden olmakla suçlanan Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı baba ocağı yüzünden ağrıdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:07
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Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi

Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye A.'nın dededen kalma binayla başı derde girdi. Geçen yıl Beşiktaş Belediyesi tarafından eskiden yurt olarak kullanılan beş katlı binada tadilat yapıldığı iddia edildi.

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Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi

Binanın üst iki katında projeye aykırı pencereler açıldığı belirlendi. Belediye, tutanak düzenledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

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Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi

AF KAPSAMINDA DEĞİL

Fettahoğlu, Muğla'da olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi. Remziye A., "Tadilattan aylar sonra belediyeden ceza aldık ve ödedik. İmar affı gelince bundan faydalandık" dedi. Savcılık, tadilatın imar affından iki ay önce yapıldığı için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirterek, oyuncu ve kardeşi hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi

"BİZ CEZAMIZI ÇEKTİK"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada hakim karşısına çıkan ünlü oyuncu, bahse konu adres aile apartmanı olduğu söyleyerek, "Ailecek kaldığımız yerdir, yapılan tadilatlardan bilgim vardır, suç işleme kastım yoktur beraatıma karar verilsin" dedi.

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Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi