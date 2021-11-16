Nur Fettahoğlu hakkında suç duyurusu! Miras nedeniyle başı belaya girdi

AF KAPSAMINDA DEĞİL

Fettahoğlu, Muğla'da olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi. Remziye A., "Tadilattan aylar sonra belediyeden ceza aldık ve ödedik. İmar affı gelince bundan faydalandık" dedi. Savcılık, tadilatın imar affından iki ay önce yapıldığı için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirterek, oyuncu ve kardeşi hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.