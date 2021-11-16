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Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!

Bülent Ersoy'un Kıbrıs konseri öncesi sahte PCR testiyle yakalanan ekibi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Orkestra üyeleri bir ay ceza alırken ekibin şefi Onur Özelçağlayan bir buçuk ay cezaevinde kaldı. Serbest kalmasının ardından Türkiye'ye dönen Özelçağlayan Söylemezsem Olmaz programına açıklamalarda bulundu. "Diva ile artık çalışmayacağız" sözleri sonrası çılgına dönen Ersoy, canlı yayına bağlanarak ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:37
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Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!

Bülent Ersoy'un Kıbrıs'ta tutuklanan orkestra ekibinin şefi Onur Özelçağlayan, 'Söylemezsem Olmaz' programına katılarak yaşanılan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy ise sessiz kalamayarak ortaya atılan iddialara cevap verdi.

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Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!

Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı.

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Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!

HAPİS CEZASI ALDILAR

Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise bir buçuk ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!

Hapis cezaları tamamlanan 20 orkestra üyesinden 19'u, geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Bir müzisyenin ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenilmişti.

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Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Ersoy'la yollarını ayırdıklarını açıklayan orkestra şefi Onur Özelçağlayan, Söylemezsem Olmaz programına bağlandı.