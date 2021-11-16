16 Kasım 2021, Salı
Bülent Ersoy orkestra şefiyle birbirine girdi! Canlı yayında ateş püskürdü: Nankörler!
Bülent Ersoy'un Kıbrıs konseri öncesi sahte PCR testiyle yakalanan ekibi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Orkestra üyeleri bir ay ceza alırken ekibin şefi Onur Özelçağlayan bir buçuk ay cezaevinde kaldı. Serbest kalmasının ardından Türkiye'ye dönen Özelçağlayan Söylemezsem Olmaz programına açıklamalarda bulundu. "Diva ile artık çalışmayacağız" sözleri sonrası çılgına dönen Ersoy, canlı yayına bağlanarak ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:37
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