Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

2019 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cenk Küpeli ve Demet Şener, geride bıraktığımız ocak ayında boşanmışlardı. Karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin sık sık bir araya gelmeleri geçtiğimiz aylarda "barıştılar" haberlerine yol açmıştı. Ancak Cenk Küpeli, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Küpeli'nin yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL