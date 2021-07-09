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Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

2019 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cenk Küpeli ve Demet Şener, geride bıraktığımız ocak ayında boşanmışlardı. Karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin sık sık bir araya gelmeleri geçtiğimiz aylarda "barıştılar" haberlerine yol açmıştı. Ancak Cenk Küpeli, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Küpeli'nin yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:05
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Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırmıştı.

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Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

İkili, boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklamıştı.

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Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

Küpeli, önceki gün basketbolcu Derya Çayırgan ile Nişantaşı'nda araç içinde görüntülendi.

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Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

İkili, gazetecileri fark edince panik yaşadı. Küpeli, fotoğraflarının çekilmemesi için kırmızı ışıkta durmadı, trafiği tehlikeye attı.

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Nişantaşı'nda yakalandı! İşte Cenk Küpeli'nin yeni aşkı

Çayırgan da görüntü vermemek adına önce eliyle yüzünü kapattı sonra maske ve gözlüğünü taktı.