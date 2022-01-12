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Haberler Galeri Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı, kısa bir süre sonra başlayacak olan Survivor All Star 2022 kadrosuna da katılmıştı. Yarışmanın en çok tartışılan isimlerinden olan Bölükbaşı, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak, Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten yaptığı ilk canlı yayında görülmeyen Nisa Bölükbaşı'nın kadrodan çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte nedeni ve ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:18
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Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada yer yerinden oynamıştı.

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Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Bu yıl All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor yarışmasınnın ünlüler ve gönüller takımını daha önceki yıllara damga vuran isimler oluşturuyor. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda yok yok!

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Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Survivor meraklılarının gözünden ise bir ayrıntı kaçmadı.

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Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Survivor'a sempatik tavırlarıyla damga vuran Nisa Bölükbaşı ortalarda yoktu.

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Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Nisa Bölükbaşı'ndan kötü haber geldi.