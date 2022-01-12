Nisa Bölükbaşı Survivor kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni…

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı, kısa bir süre sonra başlayacak olan Survivor All Star 2022 kadrosuna da katılmıştı. Yarışmanın en çok tartışılan isimlerinden olan Bölükbaşı, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak, Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten yaptığı ilk canlı yayında görülmeyen Nisa Bölükbaşı'nın kadrodan çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte nedeni ve ayrıntılar...