12 Ocak 2022, Çarşamba
Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı
Son dönemin en popüler oyuncularında olan Salih Bademci, özellikle Kulüp dizisindeki performansıyla gündeme damga vurdu. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyucunun rol arkadaşıyla evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Salih Bademci'nin eşi...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:41
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