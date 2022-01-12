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Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı

Son dönemin en popüler oyuncularında olan Salih Bademci, özellikle Kulüp dizisindeki performansıyla gündeme damga vurdu. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyucunun rol arkadaşıyla evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Salih Bademci'nin eşi...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:41
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Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı

'Yalancı', 'İlk ve Son' ve özellikle 'Kulüp' dizisindeki performansıyla son dönemin yıldız isimlerinden olan Salih Bademci, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı

Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Bademci'nin rol arkadaşıyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Salih Bademci başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ YOLAÇ ÖZCAN

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Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı

EDA ECE VE SEVGİLİSİ BUĞRAHAN TUNCER

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Salih Bademci’nin eşi rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı kaldı

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ