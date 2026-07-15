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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazeteci Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer'in evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile evlendi. Çiftin nikâhından kareleri paylaşan Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım" sözleriyle duygularını dile getirirken, paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 1

3 Haziran 2026'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer'in dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 2

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin en mutlu anları, Nilüfer'in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 3

NİLÜFER'DEN DUYGUSAL MESAJ

Kızının düğününden kareleri takipçileriyle paylaşan Nilüfer, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun."

Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 4

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Nilüfer'in paylaşımına sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, paylaşımın altına, "Mutluluklar. Siz de çok güzel olmuşsunuz Nilüfer Hanımcığım;)) Renk çok yakışmış." yorumunu yaptı.

Şarkıcı İpek Açar ise paylaşıma kalp emojisi bırakarak genç çifti tebrik etti.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 5

AYŞE NAZLI YUMLU'NUN MUTLU GÜNÜNE BURUK GÖLGE

Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirirken, düğün mutluluğuna geçtiğimiz ay yaşanan büyük kayıp da gölge düşürdü.

Ayşe Nazlı Yumlu, 2000 yılında henüz 4 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan yasal yollarla Nilüfer tarafından evlat edinildi. O dönemde Nilüfer'in hayat arkadaşı olan gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar da Ayşe Nazlı'nın manevi babalığını üstlenerek onu kendi öz kızı gibi büyüttü.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 6

Eğitimini İngiltere'de psikoloji alanında tamamlayan Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile sade bir törenle dünyaevine girdi.

Reha Muhtarın ardından duygusal veda REHA MUHTAR'IN ARDINDAN DUYGUSAL VEDA
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım" 7

Ancak genç çiftin en mutlu günü, aileyi derinden sarsan bir kaybın ardından geldi. Ayşe Nazlı'nın manevi babası Reha Muhtar, 3 Haziran 2026'da kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

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