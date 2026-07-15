Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım"
Gazeteci Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer'in evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile evlendi. Çiftin nikâhından kareleri paylaşan Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım" sözleriyle duygularını dile getirirken, paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı geldi.
3 Haziran 2026'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer'in dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.
Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin en mutlu anları, Nilüfer'in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.
NİLÜFER'DEN DUYGUSAL MESAJ
Kızının düğününden kareleri takipçileriyle paylaşan Nilüfer, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun."
Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Nilüfer'in paylaşımına sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, paylaşımın altına, "Mutluluklar. Siz de çok güzel olmuşsunuz Nilüfer Hanımcığım;)) Renk çok yakışmış." yorumunu yaptı.
Şarkıcı İpek Açar ise paylaşıma kalp emojisi bırakarak genç çifti tebrik etti.
AYŞE NAZLI YUMLU'NUN MUTLU GÜNÜNE BURUK GÖLGE
Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer'in evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirirken, düğün mutluluğuna geçtiğimiz ay yaşanan büyük kayıp da gölge düşürdü.
Ayşe Nazlı Yumlu, 2000 yılında henüz 4 aylıkken Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan yasal yollarla Nilüfer tarafından evlat edinildi. O dönemde Nilüfer'in hayat arkadaşı olan gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar da Ayşe Nazlı'nın manevi babalığını üstlenerek onu kendi öz kızı gibi büyüttü.