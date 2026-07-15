Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu evlendi: "Çok mutlu olun yavrularım"

Gazeteci Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer'in evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, Batuhan Yağlıoğlu ile evlendi. Çiftin nikâhından kareleri paylaşan Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım" sözleriyle duygularını dile getirirken, paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı geldi.

3 Haziran 2026'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile sanatçı Nilüfer'in dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin en mutlu anları, Nilüfer'in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

NİLÜFER'DEN DUYGUSAL MESAJ Kızının düğününden kareleri takipçileriyle paylaşan Nilüfer, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun." Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI Nilüfer'in paylaşımına sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi. Oyuncu Nurgül Yeşilçay, paylaşımın altına, "Mutluluklar. Siz de çok güzel olmuşsunuz Nilüfer Hanımcığım;)) Renk çok yakışmış." yorumunu yaptı. Şarkıcı İpek Açar ise paylaşıma kalp emojisi bırakarak genç çifti tebrik etti.