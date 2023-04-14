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Nilsu Berfin Aktaş'ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yurt dışına kaçtı! 200 milyon lira...
Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Örgütün silah kullanarak eğlence mekanlarına çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi. İş çevresini 200 milyon lira dolandırdıktan sonra sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalanan Serdar Sertçelik'in ise cezaevinden çıkmasının ardından yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:34Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:34