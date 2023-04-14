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Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizini oyuncuları da yakın takibe alındı. En çok merak edile isimlerin başında da Barbaros karakterine hayat veren Burak Tozkoparan geldi. İzleyiciler tarafından araştırılan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliği şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 17:26
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Barbaros karakteriyle adından söz ettiren Burak Tozkoparan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun annesi ile olan benzerliğini görenler ise şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Burak Tozkoparan'ın annesi...

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Fadik Sevin Atasoy'un annesi Emel Göksu

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Başak Dizer'in annesi Gül Dizer

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Ateş Kuşları’nın Barbaros’u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Başak Dizer'in annesi Gül Dizer