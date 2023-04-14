14 Nisan 2023, Cuma
Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı
Ateş Kuşları her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizini oyuncuları da yakın takibe alındı. En çok merak edile isimlerin başında da Barbaros karakterine hayat veren Burak Tozkoparan geldi. İzleyiciler tarafından araştırılan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliği şaşırttı.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 17:26
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