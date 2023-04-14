Ateş Kuşları'nın Barbaros'u Burak Tozkoparan’ın annesi hayran bıraktı! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizini oyuncuları da yakın takibe alındı. En çok merak edile isimlerin başında da Barbaros karakterine hayat veren Burak Tozkoparan geldi. İzleyiciler tarafından araştırılan Tozkoparan'ın annesi ile olan benzerliği şaşırttı.