Nilperi Şahinkaya'nın 'diplomat kızı' sendromu! İşte ünlülerin takıntıları!

ANJELİKA AKBAR

Dünyaca ünlü piyanist Anjelika Akbar'ın ilginç bir totemi olduğu itiraf etti. Akbar, sahneye çıkmadan önce nasıl konsantre olduğunu şöyle anlattı: "Her konser öncesi dua ediyorum ve nefesimi tutup 40'a kadar sayıyorum. 10 yaşındayken annemden ögrendiğim ve Sibirya'da halk arasında yaygın olarak kullanılan bir tekniği kullanmaya başladım. Önemli bir olay olduğunda ve sahne öncesi derin nefes alıp 40'a kadar sayıyorum, sonra nefesi yavaş yavaş veriyorum. Bu metod özellikle konsantrasyonumu çok artırıyor."