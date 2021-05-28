Nilperi Şahinkaya'nın 'diplomat kızı' sendromu! İşte ünlülerin takıntıları!
Nilperi Şahinkaya dilomat kızı sendromu yaşadığını ve 4 yılda bir ev değiştirdiğini söyledi. Güzel oyuncu ayrıca planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itira etti. İşte ünlülerin takıntıları...
Giriş Tarihi: 28.05.2021
14:43 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
14:43
İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, büyükelçi babasının mesleği gereği çocukluk yıllarında 4 yılda bir ülke değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu "O yıllardan kalan alışkanlıkla hâlâ 4 yılda bir ev değiştiriyorum" dedi.
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Oyuncu, planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itiraf etti: "Ani gelişen durumlar karşısında kendimi rahat hissetmiyorum. Hayatı akışına bırakamıyorum. Mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım yakınlarda olduğunu ve kahve içmek istediğini söyledi. Çok ani olduğu için buluşamam. Programlar birkaç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz. Kendimi mental olarak da hazırlayabileyim."
DEMET ŞENER Demet Şener "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" itirafından bulundu.
Travmasını atlatmak için önümüzdeki dönemlerde adım atacağını söyleyen Şener "Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum" diye konuştu.
ANJELİKA AKBAR Dünyaca ünlü piyanist Anjelika Akbar'ın ilginç bir totemi olduğu itiraf etti. Akbar, sahneye çıkmadan önce nasıl konsantre olduğunu şöyle anlattı: "Her konser öncesi dua ediyorum ve nefesimi tutup 40'a kadar sayıyorum. 10 yaşındayken annemden ögrendiğim ve Sibirya'da halk arasında yaygın olarak kullanılan bir tekniği kullanmaya başladım. Önemli bir olay olduğunda ve sahne öncesi derin nefes alıp 40'a kadar sayıyorum, sonra nefesi yavaş yavaş veriyorum. Bu metod özellikle konsantrasyonumu çok artırıyor."