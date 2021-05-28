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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

ATV'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlara damga vurdu! İlk bölümüyle izleyicilerden tam puan alan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım da diziseverler tarafından yakın takibe alındı. Diziseverler, 'Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım kaç yaşında?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Emre Kıvılcım hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 17:11
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım diziseverler tarafından yakın takibe alındı? Peki Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

Burak Özçivit - Gaziantep

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

Yeşim Ceren Bozoğlu - Ankara