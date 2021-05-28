Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım sosyal medyayı salladı! Bakın Emre Kıvılcım nereliymiş...

ATV'nin yeni tarihi dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ekranlara damga vurdu! İlk bölümüyle izleyicilerden tam puan alan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım da diziseverler tarafından yakın takibe alındı. Diziseverler, 'Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım kimdir? Emre Kıvılcım kaç yaşında?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Emre Kıvılcım hakkında tüm merak edilenler...