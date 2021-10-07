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Haberler Galeri Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

atv'nin yeni dizisi Destan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai dizisindeki başarısıyla adını yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin, sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Destan ile bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Şahin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız doğal haliyle hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 17:12
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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Edip Tepeli ile başrolü paylaşacak olan ve birbirinden iddialı isimlerle kamera karşısına geçecek olan Şahin, diziseverler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız doğal haliyle hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...

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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Pınar Deniz

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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı
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Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Hilal Altınbilek