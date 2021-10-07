Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

atv'nin yeni dizisi Destan ile ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai dizisindeki başarısıyla adını yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin, sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Destan ile bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Şahin, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız doğal haliyle hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...