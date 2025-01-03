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Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor...

20 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü! Türkiye'nin konuştuğu olayda Müge Anlı, eski eş Yusuf Bığrık ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini açıklamıştı. Olaya ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu olurken, zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Peki Nezaket Uyur'un katilleri tutuklandı mı? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:40
Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

Müge Anlı'nın programıyla gündem olan Nezaket Uyur olayı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

2005 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur'un akıbetini öğrenmek için yıllarca mücadele eden 3 kız kardeş, annelerinin kayboluşunun peşini bırakmadı. Habibe, Nebile ve Sebile isimli kız kardeşler, Müge Anlı'ya başvurarak annelerinin bulunması için harekete geçti.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti. Eski eşini kendisine ihanet etmekle suçlayan Yusuf, kızlarının kendisinden olmadığını söylemişti.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.

Ayrıca, Nezaket Uyur'un kayınbiraderi Hüseyin'in verdiği ifadede, cenazenin gömülmeyip, atıldığını itiraf etti. Nezaket Uyur'un cesedinin İstanbul Şile Otoyolu'na yakın bir bölgede, 35 kilometre uzunluğunda bir alana atıldığını söyledi.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

Müge Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

Gözaltına alınmayan amca Murta Bey de stüdyodaydı. Müge Anlı, Murat Bey'in de her şeyi bildiği halde sustuğunu ileri sürdü.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

Programda Habibe'nin kendi kızı olup olmadığının şüphesini yaşadığını iddia eden baba Yusuf, DNA testi istedi ve DNA sonuçları açıklandı

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

DNA SONUÇLARI ÇIKTI!

Habibe, Sebile ve Nebile kız kardeşlerin Yusuf Bığrık'ın çocukları olduğu DNA sonucuyla ortaya çıktı. Böylelikle babanın şüpheleri boşa çıktı.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

Gözyaşları içinde sonuçları açıklayan Müge Anlı, "Keşke babanız burada olsaydı da, gerçekleri yüzüne okusaydık" dedi.

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

ZANLILAR ADLİYEDE!

Nezaket Uyur dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı 3 Ocak 2025 (bugün) tarihli yayınında gözaltındaki zanlıların adliye sevk edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir...

Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...
Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...
Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...