Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor...

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi.

Ayrıca, Nezaket Uyur'un kayınbiraderi Hüseyin'in verdiği ifadede, cenazenin gömülmeyip, atıldığını itiraf etti. Nezaket Uyur'un cesedinin İstanbul Şile Otoyolu'na yakın bir bölgede, 35 kilometre uzunluğunda bir alana atıldığını söyledi.