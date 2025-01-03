03 Ocak 2025, Cuma
Nezaket Uyur nasıl öldürüldü? Kimler tutuklandı? Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor...
20 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü! Türkiye'nin konuştuğu olayda Müge Anlı, eski eş Yusuf Bığrık ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini açıklamıştı. Olaya ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu olurken, zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Peki Nezaket Uyur'un katilleri tutuklandı mı? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:40