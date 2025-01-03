03 Ocak 2025, Cuma
Ferdi Tayfur'un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...
Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 'Ferdi baba' lakaplı usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, hayatına dair detaylar da merak edildi. Peki Ferdi Tayfur'un kaç çocuğu var, isimleri ne? İşte Tayfur'un çocukları ve eski eşlerinin isimleri...
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:01