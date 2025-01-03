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Ferdi Tayfur'un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 'Ferdi baba' lakaplı usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, hayatına dair detaylar da merak edildi. Peki Ferdi Tayfur'un kaç çocuğu var, isimleri ne? İşte Tayfur'un çocukları ve eski eşlerinin isimleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:01
Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

15 Aralık'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ardından Antalya'ya sevk edilen usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz gece, organ yetmezliği sebebiyle hayata veda etti. Geriye unutulmaz şarkılar bırakan Tayfur, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından, sanatçıya olan sevgi ve saygı bir kez daha gözler önüne serildi. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur, sadece müzik kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sıkça magazin gündeminde yer alıyordu.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

En büyük satış rakamlarına ulaşan, 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği ve 200 bin kişinin katıldığı konserle rekor kıran Tayfur, müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Son dönemde, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlar ve yaklaşık 30 yıl birlikte olduğu eski eşi Necla Nazır'ın yaptığı açıklamalar hala gündemdeki yerini koruyordu.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

"Ferdi Baba" lakabıyla hafızalarımıza kazınan usta sanatçının ailesi ve çocukları da merak konusu oldu. İşte Tayfur'un eski eşleri ve çocukları...

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un eşleri: Zeliha Turanbayburt, Necla Nazır, Habibe Ünyanı Demir

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Tayfur'un 5 çocuğu bulunuyor. İşte isimleri...

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Timur Tayfur: Timur, yıllar sonra babasıyla tanındı. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan sanatçı Ferdi Tayfur, 2020 yılında diyaliz tedavisi gördü. Tayfur, o zamanlar 55 yaşında olan oğlunun böbreği ile hayata tutunmuştu.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Tuğçe Tayfur: Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur, babasının izinden giderek müzik dünyasında başarılı bir kariyer yapmıştır. Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur, yaşadıkları sorunlarla gündeme geliyordu. Baba-kızın aralarında soyadı krizi çıkmıştı.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Tuğba Tayfur: Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan dünyaya gelen büyük kızı.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Funda Tayfur: Aynı şekilde, Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan doğan diğer kızı.

Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Taha Tayfur: Habibe Ünyanı Demir'den olan oğlu. Taha, Ferdi Tayfur'un en küçük çocuğudur.