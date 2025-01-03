Ferdi Tayfur’un ilk eşi kim? Ferdi Tayfur kaç çocuğu var? Evlilikleri eşlerinin isimleri...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından, sanatçıya olan sevgi ve saygı bir kez daha gözler önüne serildi. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur, sadece müzik kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sıkça magazin gündeminde yer alıyordu.