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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi
La Casa De Papel'in 4. sezonuna giren yeni karakter, bir kez daha Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. 13 Commandments ve The SPY'ın yanı sıra birçok Netflix yapımında Türk karakterlerin kötü olarak yansıtılması tepki çekti. Türklerin Netflix kitlesine kaba, şiddet bağımlısı ve kötü insanlar olarak aktarılmaya çalışılması La Casa De Papel ile adeta belgelenmiş oldu.
Giriş Tarihi: 07.04.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 01:04
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