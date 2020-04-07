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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

La Casa De Papel'in 4. sezonuna giren yeni karakter, bir kez daha Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. 13 Commandments ve The SPY'ın yanı sıra birçok Netflix yapımında Türk karakterlerin kötü olarak yansıtılması tepki çekti. Türklerin Netflix kitlesine kaba, şiddet bağımlısı ve kötü insanlar olarak aktarılmaya çalışılması La Casa De Papel ile adeta belgelenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 07.04.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 01:04
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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

Netflix yapımı La Casa De Papel'in 4. sezonunda diziye bir Türk karakter dahil oldu. Türk düşmanlığını bir kez daha tüm dünyaya kanıtlayan Netflix, diziye katılan Osman adındaki Türk'ü işkenceci olarak oynattı. Türkleri barbar olarak göstermek için birçok yapımda şiddetli rollerle izleyici karşısına çıkartan Netflix, La Casa de Papel'deki Türk karakteri işkenceci yaptı.

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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

Sosyal medyada Netflix'in daha önceki bazı yapımlarında da 'Türk düşmanlığı' yaptığı, Türk karakterlerin hep 'kötü adam' olduğu yönünde yorumlar yapılarak Netfilx'in bu tutumuna tepki gösterildi:

"Biz İstanbul, Ankara beklerken Osman adında işkenceci olarak diziye giriş yaptık. Türk olduğu iyice belli olsun diye bir de bıyık eklemişler.."

"Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, işkence yapan karakterin adının Osman ve Türk olması tesadüf mü? Sanmam..."

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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

Netflix'in yabancı yapımlarında bir Türk 'prototipi' oluşmaya başladığı, Türkiye'nin ve Türklerin hep negatif, 'kötü adam' olarak gösterilmesinin bir algı oluşturmak için kasten yapıldığı iddia edildi.

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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE TEPKİ TOPLAYAN DİĞER YAPIMLARINDAN SAHNELER

'13 Commandments'

'13 Commandments' adlı dizi bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor.

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Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına da yer veriliyor.