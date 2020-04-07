Netflix'in Türk düşmanlığı bitmedi! La Casa de Papel'e işkenceci Osman girdi

Sosyal medyada Netflix'in daha önceki bazı yapımlarında da 'Türk düşmanlığı' yaptığı, Türk karakterlerin hep 'kötü adam' olduğu yönünde yorumlar yapılarak Netfilx'in bu tutumuna tepki gösterildi:

"Biz İstanbul, Ankara beklerken Osman adında işkenceci olarak diziye giriş yaptık. Türk olduğu iyice belli olsun diye bir de bıyık eklemişler.."

"Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, işkence yapan karakterin adının Osman ve Türk olması tesadüf mü? Sanmam..."