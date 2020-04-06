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Haberler Galeri Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

Çukur'un üçüncü sezonuna Efsun karakteriyle dahil olan Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olan aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 18:44
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan seyirciler güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez herkesi şaşırttı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963