Neslihan Atagül’ün çekirdek ailesi! Mum üflediği anlar gülümsetti

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğulları Aziz ile çıktığı mavi turdan renkli kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun teknede yaptığı doğum günü kutlaması ve uykusuzluk anları takipçilerini gülümsetti.

"Yaprak Dökümü", "Fatih Harbiye", "Kara Sevda", "Sefirin Kızı" ve "Gecenin Ucunda" gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren Neslihan Atagül, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Atagül, anne olduktan sonra oyunculuk çalışmalarına ara vererek zamanının büyük bölümünü oğlu Aziz'e ayırıyor.

AİLECE MAVİ TURA ÇIKTILAR Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sezonun yorgunluğunu atmak için deniz tatilini tercih etti. Çift, oğulları Aziz'i de yanlarına alarak tekneyle mavi tura çıktı.

Gün boyunca denizin ve güneşli havanın tadını çıkaran çift, ailece geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

TEKNEDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI Atagül'ün tatil paylaşımlarında en dikkat çeken detaylardan biri ise teknede yapılan doğum günü kutlaması oldu. Yeni yaşını ailesiyle birlikte karşılayan ünlü oyuncu, güvertede pasta kesti. Pastasının başında mutluluğu yüzünden okunan Atagül'ün mum üflediği anlar da takipçilerini gülümsetti.

UYKUSUZLUK ANLARI GÜLÜMSETTİ Ünlü oyuncunun paylaşımında dikkat çeken bir diğer kare ise uykusuzluk anları oldu. Atagül'ün yorgun ve uykulu halleri, annelik hayatından samimi bir kesit olarak sosyal medyada ilgi gördü.