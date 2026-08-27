Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı

Oyuncu Bülent Şakrak, haziran ayında rutin check-up sırasında kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık tespit edilmesinin ardından stent taktırmıştı. 49. yaşına giren ünlü oyuncu, doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekerken sağlık durumuyla ilgili de merak edilenleri yanıtladı.

Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah korur kollar beni... Ancak bu kadar iyi ki doğduğum bir sene olabilir. Yolum güzel, sıhhatim iyi, sırtım sağlam. 50'ye bir var. Ekmek sıcak, Allah büyük, ben iyi. Eyvallah herkese" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki konseri öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Şakrak, müzik tutkusu ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun paylaşımının ardından sevenleri ve ünlü dostları doğum gününü kutlarken, haziran ayında yaşadığı sağlık sorununun ardından son durumunun nasıl olduğu da merak konusu oldu.

"Çok iyiyim, stent takıldı. Türkçesini söyleyeyim; dişime kanal tedavisi yaptırmıştım, bu ondan daha hızlı oldu. Kız arkadaşımı kontrole götürmüştüm, orada ortaya çıktı. 'Hadi yarın gidip yaptıralım' dedim. Bir genç kız kardeşim, oyuncu meslektaşım vefat etti. O üzücü dönemde benimkisi de çıktı. O olaydan sonra haber büyüdü. Allah'a çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Arayanımız, soranımız çok oldu tabii ki, sağ olsunlar. Sevenimiz çokmuş."

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şakrak, bir yılı aşkın süredir devam eden bir ilişkisinin olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, "Çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Bir buçuk seneden fazladır beraberim. Keyfimiz çok yerinde. Duygularımı çok gizlemem. Dingin giden bir ilişkimiz var" dedi.