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Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bülent Şakrak, 49. yaşını kutlarken yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Haziran ayında kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle stent takılan ünlü oyuncu, son sağlık durumunu da açıkladı.

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 1

Oyuncu Bülent Şakrak, haziran ayında rutin check-up sırasında kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık tespit edilmesinin ardından stent taktırmıştı. 49. yaşına giren ünlü oyuncu, doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekerken sağlık durumuyla ilgili de merak edilenleri yanıtladı.

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 2

Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah korur kollar beni... Ancak bu kadar iyi ki doğduğum bir sene olabilir. Yolum güzel, sıhhatim iyi, sırtım sağlam. 50'ye bir var. Ekmek sıcak, Allah büyük, ben iyi. Eyvallah herkese" ifadelerini kullandı.

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 3

Oyuncunun paylaşımının ardından sevenleri ve ünlü dostları doğum gününü kutlarken, haziran ayında yaşadığı sağlık sorununun ardından son durumunun nasıl olduğu da merak konusu oldu.

Kadıköy'deki konseri öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Şakrak, müzik tutkusu ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 4

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR ŞEY YAŞAMADIM

Şakrak, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Çok iyiyim, stent takıldı. Türkçesini söyleyeyim; dişime kanal tedavisi yaptırmıştım, bu ondan daha hızlı oldu. Kız arkadaşımı kontrole götürmüştüm, orada ortaya çıktı. 'Hadi yarın gidip yaptıralım' dedim. Bir genç kız kardeşim, oyuncu meslektaşım vefat etti. O üzücü dönemde benimkisi de çıktı. O olaydan sonra haber büyüdü. Allah'a çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Arayanımız, soranımız çok oldu tabii ki, sağ olsunlar. Sevenimiz çokmuş."

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 5

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şakrak, bir yılı aşkın süredir devam eden bir ilişkisinin olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, "Çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Bir buçuk seneden fazladır beraberim. Keyfimiz çok yerinde. Duygularımı çok gizlemem. Dingin giden bir ilişkimiz var" dedi.

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 6

BÜLENT ŞAKRAK'IN EVLİLİKLERİ

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bülent Şakrak, bugüne kadar iki evlilik yaptı. Ünlü oyuncunun ilk evliliği 2006 yılında meslektaşı Özge Borak ile oldu.

Bülent Şakrak, 2006 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özge Borak ile nikâh masasına oturdu. Çiftin 4 yıl süren evliliği, 2010 yılında anlaşmalı olarak sona erdi.

Bülent Şakrak 49 yaşına girdi! Sağlık durumunu açıkladı 7

Şakrak, ikinci evliliğini ise 2015 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile yaptı. Bir dönem magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 8 yıllık evliliklerini Temmuz 2023'te tek celsede sonlandırdı.

Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile evliliğinden Okan Ali adında bir oğlu dünyaya geldi.

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